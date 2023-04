In contextul anularii unei serii de zboruri din data de 12 aprilie curent, de catre Air Moldova, Autoritatea Aeronautica Civila informeaza ca monitorizeaza indeaproape situația curenta a operatorului aerian și reitereaza ca pasagerii ale caror zboruri au fost anulate iși pot revendica drepturile. Totodata, AAC precizeaza ca, „in cazul neremedierii situației financiare in termeni proximi și suplinirea cu flota de aeronave suficiente pentru prestarea serviciilor in care s-au angajat, compania aeriana risca sa ii fie suspendat Certificatul de Operator Aerian”.