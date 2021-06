Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Industriei de Protecția Plantelor din Romania – AIPROM iși exprima ingrijorarea cu privire la rezultatul și consecințele votului din 8 iunie, din plenul Parlamentului European, privind raportul „Strategiei UE pentru Biodiversitate 2030”. Unul dintre amendamentele care afecteazaactivitateafermierilor…

- Astazi este Ziua Mondiala a Siguranței Alimentare, dar poate fi vorba despre #siguranța alimentara in #Romania guvernata de Florin Cițu?, intreaba deputatul PSD, de Argeș, Simona Bucura Oprescu. Toate datele arata ca, din contra, siguranța alimentara a Romaniei este pusa chiar in pericol in condițiile…

- „Siguranța alimentara a Romaniei este pusa in pericol!” Imensul potențial agricol al Romaniei este subminat cu buna știința de catre actualii guvernanți, afirma deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera…

- ”Cat timp a fost la guvernare, PSD n-a fost interesat de fondurile europene decat daca a putut sa le bage in pușculița partidului. Sub conducerea PSD, Romania devenise codașa Europei la utilizarea fondurilor europene, situandu-se pe primul loc doar la fraudarea banilor europeni. Guvernele PSD au eșuat…

- Romania va avea o rata respectabila de crestere economica in acest an, iar aceasta se va situa in preajma lui 6%, respectiv intre 5,5% si 6%, a declarat, vineri, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la un eveniment online.

- Fostul premier Ion Chicu spune ca in țara exista suficiente rezerve de griu și nu exista niciun pericol in ceea ce privește asigurarea securitații alimentare a populației. Potrivit lui, masurile luate de autoritați privind interzicerea temporara a exportului grinelor este un spectacol politic. Declarațiile…

- Legea petrolului a fost promulgata marti de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, astfel incat Romania poate rezilia contractele cu chinezii sau rusii, daca este pusa in pericol siguranta nationala.

- Televiziunea norvegiana TV2 spune ca Norvegia este la mana Muntenegrului. ”Drumul spre Tokyo este mai incert decat se credea inițial” Norvegia era mare favorita la calificarea pentru Jocurile Olimpice, dar a pierdut la scor primul meci din turneul de la Podgorica, 23-28 cu Muntenegru. Diferența de cinci…