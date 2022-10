Aparatele electrocasnice din locuința sunt de mare ajutor pentru gospodinele din ziua de azi. Multe dintre doamne se bucura ca pot face astfel mai multe treburi in timpul din ziua de curațenie. Cu siguranța un uscator cuplat la mașina de spalat rufe este de mare folos pentru familiile mari. Experții vin acum cu detalii pentru […] The post Ai uscator de rufe acasa? Ce trebuie sa ii faci lunar ca sa ii prelungești viața appeared first on IMPACT .