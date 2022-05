Ai uitat cum să te îmbraci la birou? Ghid de stil In cea mai mare parte a pandemiei, am trait intr-o pereche de pantaloni comozi și calduroși in lunile mai reci, trecand vara la o rochie alba de in sau o pereche de pantaloni scurți lejeri. Acum, mulți dintre noi se gandesc serios la ce sa poarte cand se vor intoarce... The post Ai uitat cum sa te imbraci la birou? Ghid de stil appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

