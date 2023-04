Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea cu scandal, tribunal și paruiala de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan lovește din nou. In dragoste. Diva care a implinit 50 de ani, a recunoscut ca, dupa divorțul de antrenorul de fotbal, in viața sa sentimentala a aparut repede un alt barbat. Cum misterele nu rezista mult in preajma…

- Bogdan Vladau, fosta vedeta de televiziune organizeaza calatorii șamanice la capatul lumii. Candva prezența continua in reality-show-uri ori emisiuni de divertisment, solistul și prezentatorul de televiziune a schimbat faima cu sejururi inițiatice in Peru, Costa Rica ori alte țari din zona amazoniana.…

- Ce actor de la Hollywood a petrecut Paștele in Romania Un actor de la Hollywood a petrecut de Paște in Romania, alaturi de Bebe Cotimanis și de familia acestuia. Este vorba despre Robert Knepper, in varsta de 63 de ani. Actorul este cunoscut din producții de succes in care a jucat de-a lungul anilor.…

- Unul dintre cei mai cunoscuți actori de seriale din Statele Unite ale Americii a petrecut sarbatorile pascale in Romania, in casa uneia dintre fostele concurente de la Survivor 2023. Au ciocnit oua vopsite și au mancat preparate tradiționale romanești. Despre cine este vorba. Starul din Prison Break…

- Daniela Gyorfi va sarbatori Paștele in familie. Nu va lipsi de la petrecere nici mama-soacra, care i-a fost mereu un real sprijin, la greu. Solista ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre aceasta perioada incarcata, din punct de vedere profesional, cu recitaluri in Anglia și in Spania. Am…

- Sarbatoarea de Pesah – Paștele evreiesc - a inceput miercuri seara și dureaza pana in seara zilei de 13 aprilie. Evreii suceveni au celebrat la comunitate cu tradiționala masa de Seder debutul sarbatorii, care semnifica eliberarea din sclavia din Egipt. Prin aceasta cina simbolica, li se ...

- Sa fie mereu bronzata nu va mai fi o grija pentru sexoasa solista Maria Andria. Iubitul sau i-a adus o parte dintr-un salon de infrumusețare chiar acasa, cumparandu-i un solar veritabil. Nascuta in insoritul Cipru, ineditul cadou a bucurat-o nespus pe solista de origine romana care, de cand a dat piept…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania isi exprima profundul regret la aflarea vestii trecerii la cele vesnice a celei care era cunoscuta in comunitate si ca "privighetoarea Dobrogei" ndash; solista Kadriye Nurmambet, renumita pentru talentul sau innascut, mostenit de la mama…