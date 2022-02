Barbatul care l-a agresat pe Ion Georgescu, primarul orasului Mioveni, a fost lasat in libertate! Oamenii legii au decis sa-l plaseze sub control judiciar pentru 60 de zile. Stelian Craciun, de 55 de ani, despre care presa locala susține ca ar fi membru al lumii interlope, fusese retinut sambara dimineata, 12 februarie, pentru 24 de […] The post Agresorul primarului din Mioveni, lasat liber! Ce decizie au luat polițiștii first appeared on Ziarul National .