Agresorul care a izibit un copil de pământ a primit mandat de arestare preventivă Judecatoria Hunedoara a decis emiterea unui mandat de arestare pe numele agresorului care a scandalizat o țara intreaga. Orban da vestea despre pensii pentru milioane de romani Incidentul de duminica din parcul hunedorean a fost anunțat la 112. Polițiștii au stabilit ca in timp ce se aflau langa un leagan doi copii de 7 și de 13 ani s-au certat, iar tatal celui mai mic l-a trantit la pamant pe baiatul de 13 ani, caruia ii era unchi. SONDAJ: Peste 55% dintre romani vor sa se vaccineze anti-covid anul acesta Baiatul a ajuns la spital, suferind o fractura craniana. Ulterior, individul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

