- Toata lumea știe ca sunt anumite ore cand traficul din zona Recea, Sat Sasar, respectiv Italsofa (șoseaua de centura a Baii Mari) este de nesuportat pentru șoferi. Aștepți mult in trafic, mașinile se deplaseaza in ritm de melc, dar toate astea vor deveni istorie in maxim doi ani. Autoritațile județene…

- A fost o ședința de Consiliu Local Baia Mare lunga azi, 27 mai, in sala Bogdan Voda a Consiliului Județean Maramureș. Au fost prezenți prefectul de Maramureș, președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, printre alții. Inainte de startul ședinței am aflat ca ședințele de CL Baia Mare nu mai fi inregistrate…

- Garda de Mediu Maramureș a depistat o serie de probleme de mediu la stația de biogaz aparținand UAT Seini, iar acum s-au dispus masuri, urmand a fi aplicate și amenzi. Marcela Chindriș, comisar-șef al Garzii de Mediu Maramureș a precizat ca „in urma informațiilor primite cu privire la evacuarea de ape…

- Grajd Parlamentarii vor sa stabileasca cadrul legal pentru desfașurarea activitaților de colectare, stocare și valorificare a gunoiului de grajd, iar inițiatorii proiectului de lege spun ca daca aceasta inițiativa va deveni lege atunci autoritaților locale le va fi mai ușor sa atraga fonduri pentru…

- Construcțiile nelegale și insalubre care exista in zona Baraj-Firiza nu fac cinste municipiului, mai ales ca acolo vorbim de o zona cu un potențial turistic foarte mare. Acolo sunt oameni care locuiesc ampreuna cu animale domestice, cu cai, iar mizeria ce o lasa in urma este una care nu are nevoie de…

- Autoritațile de la nivel central au dat publicitații situația județelor in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza de vaccin impotriva coronavirus. In acest clasament Maramureșul figureaza cu un procent de 16,6% persoane vaccinate cu cel puțin o doza, din acest punct de vedere…

- Primaria Baia Mare are in plan amenajarea unei rețele de parcari publice supraterane care sa cuprinda 20 astfel de obiective, iar in ședința in care se va vota bugetului municipiului pe anul in curs, ședința care este programata pentru data de 23 martie, ora 09.00, ar urma sa se aloce și primii bani…

- Sunt și romani care dupa ce s-au vaccinat au avut parte de probleme de sanatate. Autoritațile nu spun concret ce reacții au fost, dar recunosc ca numai in ultimele 24 de ore au fost 133 de romani care au manifestat reacții adverse dupa ce au fost vaccinați. Așadar, numarul de doze administrate de vaccin…