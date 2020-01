Aglomeratie la granita, la iesirea din tara: La Nadlac se asteapta deja, in medie, doua ore Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare.



Conform aplicatiei online de monitorizare a traficului de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac I sunt deschise trei artere pe sensul de iesire din tara si doua pe intrare, iar la Nadlac II sunt deschise noua artere la iesire si doua la intrarea in Romania. Cu toate acestea, cel putin 120 de minute se asteapta pentru verificarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

