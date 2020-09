Zilele Cetății Târgoviște, 5-8 septembrie

Primăria Municipiului Târgoviște anunță că „Zilele Cetății Târgoviște 2020" vor fi organizate în perioada 5-8 septembrie. Manifestările se vor desfășura sub semnul pandemiei de COVID-19, cu respectarea legislației în vigoare.