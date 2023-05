Agenția Naționala Anti-Doping a venit cu un raspuns in legatura cu noile acuzații care i se aduc Simonei Halep, precizand ca nu are prerogative in procedura de gestionare a cazului și ca „iși rezerva dreptul de a nu se pronunța”. Agenția Naționala Anti-Doping, despre noile acuzații aduse Simonei Halep Simona Halep este suspendata provizoriu din […] The post Agenția Naționala Anti-Doping, reactie dupa noile acuzații care i se aduc Simonei Halep. „ANAD nu are prerogative” appeared first on Playtech Știri .