Agenţia Europeană pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer şi BioNTech. Când începe vaccinarea Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Cand incepe vaccinarea Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza Reuters. Acesta este primul vaccin anti-COVID-19 aprobat de EMA, autoritatea cu rol de reglementare pe piaţa medicamentelor din Europa. În urma deciziei de luni, ţările din UE vor putea să demareze campanii… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

