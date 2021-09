Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a crescut cu 17%, la 330,35 milioane lei. ”Zentiva raporteaza pentru semestrul I 2021 o cifra de afaceri de 330 milioane lei, in crestere cu 17% fata de aceeasi perioada a anului precedent, si un profit net de 34,6 milioane lei, in scadere fata de perioada anterioara cu 17,48%, in principal…

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert american in boli infectioase, spune ca pana la inceputul anului viitor, Statele Unite ar putea ajunge sa țina sub control raspandirea coronavirusului cu condiția ca din ce in ce mai mulți oameni sa se imunizeze, noteaza Reuters , potrivit News.ro . Declarațiile…

- Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat joi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 Pfizer si Moderna pentru persoanele care sufera de boli autoimune, relateaza EFE. Este vorba, potrivit FDA, de “un mic grup” de persoane format din cei care au suferit un transplant de organe…

- Prim-ministrul Viktor Orban vineri ca Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea de a se imuniza cu a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august. Totodata, acesta a transmis ca vaccinarea va deveni pentru toate cadrele medicale, potrivit Reuters, citata de Agerpres . Masurile…

- Un numar de 130 de țari, printre care și Romania, a anunțat ca sprijina introducerea unei taxe de minimum 15% la nivel global, astfel incat multinaționalele sa nu mai evite plata impozitului pe profit prin virarea banilor catre paradisuri fiscale. Se estimeaza recoltarea a 150 de miliarde de dolari.…