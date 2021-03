Stiri pe aceeasi tema

- CODE Kids: Elevii intre 10-14 ani din județul Hunedoara se pot inscrie la cursuri gratuite de programare. Programarea le imbunatațește copiilor cunoștințele de logica și de limba engleza și ii invața sa lucreze in echipa Program desfașurat gratuit in bibliotecile din mediul rural…

- N. Dumitrescu Potrivit unei precizari transmise ieri de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova, ”in Prahova nu a fost distribuit și folosit vaccinul de la AstraZeneca supus carantinarii acum (nu exista doze din lotul ABW 2856).” Informarea a fost facuta in mod oficial avand in vedere comunicatul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. „Ca masura de extrema precautie s-a hotarat…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, spune ca romanii care au primit prima doza de vaccin in afara țarii vor putea face rapelul in Romania. “Am avut mai multe situații de acest gen, nu doar pentru vaccinul de la AstraZeneca, ci și pentru vaccinul produs de compania BioNTech…

- Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov si Teleorman se va semnala local ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, iar in localitati din Caras-Severin ceata va favoriza, in functie si de conditiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, atentionari Cod galben de ceata densa valabile in 12 judete si o avertizare de viscol pentru zona de munte a judetelor Suceava si Neamt. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov si Teleorman…

- Ministerul Mediului prin vocea Secretarului de Stat, Puiu Gelu anunta ca MMAP a lansat spre dezbatere publica proiectul de Ordonanța de Urgența privind adoptarea unor masuri de achiziționare și instalare a 300 de sisteme video. Acestea vor fi amplasate in 11 județe, la ieșirea de pe drumurile forestiere.…