Agenţia antitrust din Olanda aplică Apple o a cincea amendă de 5 milioane de euro Autoritatea pentru Consumatori si Piete (ACM) declara ca producatorul de iPhone-uri abuzeaza de o pozitie dominanta pe piata, nepermitand producatorilor de aplicatii software din Tarile de Jos sa foloseasca alte metode de plata pentru aplicatiile de intalniri accesibile prin App Store. ACM a aplicat amenzi saptamanale de 5 milioane de euro, de cand Apple a ratat termenul limita de 15 ianuarie pentru a face modificarile impuse de agentie. In ultima saptamana, compania nu a facut nicio propunere noua pentru a se conforma deciziei sale. ”Am explicat clar Apple cum se poate conforma… Pana acum, insa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Musk si Tesla au crezut ca solutionarea acuzatiilor va pune capat ”hartuirii” de catre agentie a lui Musk si va permite instantei, nu agentiei, sa monitorizeze respectarea acestuia, a scris avocatul lui Musk joi, intr-un nou document depus in instanta. ”Dar SEC si-a incalcat promisiunile”, a scris el,…

- Autoritatea de supraveghere antitrust din Olanda a amendat luni Apple cu 5 milioane de euro, pentru a treia oara, pentru ca nu a permis producatorilor de aplicatii software din tara sa foloseasca metode de plata care nu sunt ale Apple pentru aplicatiile de intalniri inscrise in App Store, transmite…

- Autoritatea pentru Consumatori si Piete (ACM) a aplicat Apple amenzi saptamanale de 5 milioane de euro, deoarece compania a ratat termenul limita de 15 ianuarie pentru a face modificarile ordonate de institutie. Apple, care nu a putut fi contactata imediat pentru comentarii, a publicat de doua ori informatii…

- Inca mai primești emailuri de pe alte continente in care „persoane de bine”, complet dezinteresate, vor sa te faca partaș la caștiguri fabuloase, totul cu un mic avans, bineințeles? Statisticile arata ca in perioada pandemiei, aceste practici s-au inmulțit. Recent, Comisia Federala pentru Comerț din…

- Autoritatea Olandeza pentru Consumatori si Piete a analizat modificarile facute de Apple dupa ce o instanta a decis ca firma americana trebuie sa permita aplicatiilor matrimoniale sa foloseasca sisteme terte de plata si a concluzionat ca acestea sunt insuficiente. Apple inca nu ofera optiunea folosirii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a autorizat la plata peste 936,328 milioane de euro catre fermieri, in perioada 25 noiembrie 24 decembrie 2021. APIA va continua efectuarea platilor aferente Campaniei 2021 in acelasi ritm sustinut, astfel incat toti beneficiarii sa primeasca in timp…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a transmis, joi, ca, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, a autorizat la plata suma de 913,36 milioane de euro catre fermieri, in perioada 25 noiembrie - 23 decembrie 2021.

- Ministerul Energiei a platit peste 130 milioane de euro marilor consumatori de energie, suma aferenta anului trecut in cadrul schemei de ajutor de stat pentru plata facturilor, potrivit unui comunicat al ministerului.