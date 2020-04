Stiri pe aceeasi tema

- Decesele cauzate de malarie s-ar putea dubla in Africa subsahariana in acest an, daca munca pentru prevenirea acestei boli va fi perturbata de COVID-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Daca țarile afectate nu vor putea menține la un nivel normal procesele de livrare a plaselor…

- Africa ar putea deveni noul epicentru al pandemiei de coronavirus, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform news.ro.Oficialii Natiunilor Unite estimeza de asemenea ca pandemia va ucide cel putin 300.000 de oameni in Africa, iar aproape 30 de milioane vor ajunge sa traiasca…

- Africa ar putea deveni noul epicentru al pandemiei. Semnalul de alarma a fost dat de catre Organizația Mondiala a Sanatații, care a anunțat ca, in ultima saptamana, numarul imbolnavirilor și al deceselor provocate de COVID-19 a crescut dramatic.

- Siena Vușcan are o voce extraordinara și a facut senzație vinerea trecuta la "Romanii au talent", unde Andra a apasat butonul Golden Buzz și a trimis-o direct in semifinale. Deși locuiește de cațiva ani in China, fetița și-a prelungit vacanța la bunici din cauza pandemiei de Covid-19.Siena Vușcan are…

- „Dr. Varadkar (Prim-ministru Irlandei) s-a reinregistrat in Registrul medical luna trecuta. El și-a oferit serviciile catre HSE pentru o sesiune odata pe saptamana in zone care se afla in sfera sa de practica”„Mulți din familia și prietenii sai lucreaza in serviciul de sanatate. El a vrut sa ajute,…

- Google lanseaza Community Mobility Reports, un instrument care genereaza rapoarte privind mobilitatea populatiei, in contextul pandemiei COVID-19, iar prin intermediul Google Maps utilizatorii se pot informa despre cat de aglomerate sunt anumite locuri, pe baza unor date agregate si anonime…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) constata o „foarte mare accelerare“ a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite, care au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, transmite Reuters.

- Arabia Saudita, care detine presedintia in exercitiu a G20, a lansat miercuri un apel la desfasurarea unui summit 'virtual' al grupului care reuneste principalele 20 de puteri economice mondiale, discutiile urmand sa fie consacrate luptei impotriva pandemiei COVID-19, transmite AFP, citata de Agerpres.Citește…