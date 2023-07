Africa de Vest ordonă o blocadă economică a Nigerului şi le dă un ultimatum puciştilor In acelasi timp, la Niamey, mii de manifestanti sustinuti de militari pucisti s-au adunat duminica dimineata in fata Ambasadei Frantei, in care unii au vrut sa intre, dupa care au fost dispersati cu grenade lacrimogene. Unii dintre ei au smuls o placa pe care scria ”Ambasada Frantei in Niger”, pe care au calcat-o in picioare si au inlocuit-o cu steagul Rusiei si Nigerului, a constatat un jurnalist AFP. Aceasta adunare a fost denuntata de catre Paris, iar presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca ”nu va tolera niciun atac impotriva Frantei si intereselor sale” in Niger, amenintand, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

