Asociatia Fermierilor din Romania (AFR) susține ca productia medie la hectar la principale culturi ar putea inregistra in acest an o reducere intre 10% si 15%, din cauza secetei cu care se confrunta Romania inca de la inceputul acestui an. Daca in continuare preciptațiile vor fi reduse, va fi și mai rau. „Prognoza europeana pentru productiile agricole in acest an nu este una buna pentru Romania. Expertii de la Bruxelles estimeaza acum scaderi de pana la 15% a randamentelor la hectar, ceea ce pune mari probleme fermierilor. Recunoastem ca am avut un an agricol anterior bun, dar nu exceptional,…