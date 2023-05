AFP scrie că România se desparte de avioanele sale de vânătoare sovietice. Ucraina ”nu s-a arătat interesată” Romania s-a despartit luni de avioanele sale de vanatoare de tip MiG-21 LanceR - mostenite din perioada comunista -, care sunt inlocuite cu avioane de vanatoare americane de tip F-16, mai moderne, in contextul unei consolidari a flancului de est al NATO, insa Kievul "nu s-a aratat interesat" de MiG-uri, anunta Bucurestiul, relateaza AFP. Bucurestiul - care se afla in prima linie dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie 2022 - si-a intensificat in ultimele luni eforturile de a-si moderniza apararea. "ERA TIMPUL" Romania urmeaza sa foloseasca de-acum 17 avioane de tip F-16, cumparate… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul – care se afla in prima linie dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie 2022 – si-a intensificat in ultimele luni eforturile de a-si moderniza apararea. ”ERA TIMPUL” Romania urmeaza sa foloseasca de-acum 17 avioane de tip F-16, cumparate la mana a doua din Portugalia. Ea a semnat…

- Moscova saluta eforturile Chinei de a stabili un proces de negociere intre Rusia și Ucraina, dar ia act de respingerea de catre Kiev a "inițiativelor raționale" pentru rezolvarea crizei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. Precizazile vin dupa anunțul ca…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat vineri, 7 aprilie, ca Ucraina ”nu face comert cu teritoriile sale”, ca raspuns la sugestia presedintelui Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, ca aceasta tara sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului ,…

- "In prezent, aproximativ 30% din teritoriul statului nostru este contaminat cu obiecte explozive, ceea ce echivaleaza cu 174.000 de kilometri patrati", a spus viceministrul, intr-o interventie la TV.Drapyatyi a explicat ca specialisti din diferite structuri ale Ministerului de Interne actioneaza pentru…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. ”In 42 de orase din Rusia au fost deschise centre pentru recrutare…

- Cei doi ruși, in varsta de 44 și 28 de ani, au vrut sa vanda informații despre „localizarea instalațiilor Ministerului rus al Apararii” in schimbul unei „recompense financiare”, susține Serviciul Federal de Securitate (FSB), care precizeaza ca „scurgerea in strainatate a informațiilor ar putea afecta…

- Spania are in vedere sa ofere Ucrainei sase tancuri germane Leopard 2A4, dupa ce acestea vor fi reparate, a anuntat miercuri, 22 februarie, titulara Ministerului spaniol al Apararii, Margarita Robles, informeaza Reuters. ”Reparam chiar acum sase vehicule Leopard 2A4 (…), cu posibilitatea, daca va fi…

- In februarie anul trecut, cand presedintele Putin a anuntat invazia Ucrainei printr-un discurs televizat infiorator, Kremlinul era atat de increzator in succesul sau incat primul val de trupe rusesti a primit ordin sa impacheteze uniforme speciale pentru o parada a victoriei la Kiev. Nu a durat mult…