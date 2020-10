Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunile de depunere a dosarelor in cadrul Programelor "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" au fost prelungite pana pe 20 noiembrie 2020, a anuntat, vineri, intr-un comunicat, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit sursei citate, in cadrul Programului "Rabla Plus", ca noutate, a fost introdusa…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat azi ca au fost prelungite pana pe 20 noiembrie 2020 sesiunile de depunere a dosarelor in cadrul Programelor “Rabla Clasic” si “Rabla Plus”. Ca noutate, in cadrul Programului “Rabla Plus”, a fost introdusa eligibilitatea autovehiculelor inmatriculate pentru…

- UPDATE – Inscrierile in programele Rabla Clasic si Rabla Plus au fost prelungite pana pe 20 noiembrie – anunta Administratia Fondului pentru Mediu. Initial, astazi era ultima zi in care se puteau depune cererile. In programul „Rabla Plus” sunt eligibile acum si autovehiculele inmatriculate pentru prima…

- Sesiunea de inscriere a persoanelor juridice in programele Rabla Clasic și Rabla Plus a fost prelungita pana la data de 30 octombrie inclusiv, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Dosarele se transmit doar prin intermediul poștei electronice. Conform datelor oficiale, au fost deja aprobate…

- Sesiunea de inscriere a persoanelor juridice in programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” a fost prelungita pana la data de 30 octombrie 2020, inclusiv, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

- Sesiunea de inscriere a persoanelor juridice in programele Rabla Clasic și Rabla Plus a fost prelungita pana la data de 30 octombrie inclusiv, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Dosarele se transmit doar prin intermediul poștei electronice. Conform datelor oficiale, pana luni au fost aprobate…

- Sesiunea de inscriere a persoanelor juridice in programele “Rabla Clasic” si “Rabla Plus” a fost prelungita pana la data de 30 octombrie 2020, inclusiv, a anuntat marți Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Dosarele de acceptare depuse de persoanele juridice in cadrul celor doua programe guvernamentale…

- Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice in cadrul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus a fost prelungita pana la data de 30 octombrie 2020, anunta Ministerul Mediului.