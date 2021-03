Stiri pe aceeasi tema

- SUA se confrunta cu cea mai mare crestere a numarului de migranti la frontiera de sud-vest din ultimii 20 de ani, a atentionat marti secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, in contextul eforturilor facute de administratia Biden pentru a gestiona afluxul de copii neinsotiti…

- SUA se confrunta cu cea mai mare crestere a numarului de migranti la frontiera de sud-vest din ultimii 20 de ani, a atentionat marti secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, in contextul eforturilor facute de administratia Biden pentru a gestiona afluxul de copii neinsotiti…

- Administratia Biden, confruntata cu un aflux de minori neinsotiti la frontiera americano-mexicana, a cerut sambata unei agentii federale sa vina in ajutorul structurilor pentru cazarea acestora, excedate, informeaza duminica AFP. Ministrul american de interne Alejandro Mayorkas a ordonat…

- Poliția de Frontiera a prins 30 de migranți ce incercau sa treaca granița ilegal. Aceștiau veneau din Afganistan și Pakistan, incercand sa iasa ilegal din Arad. Migranți prinși la Arad Aproape 30 de migranți au fost prinși in ultimele 24 de ore . Aceștia veneau din Pakistan și Afganistan. Erau ascunși…

- Joe Biden a comunicat, joi, Congresului american ca a anulat finantarea prin procedura de urgenta nationala a proiectului construirii zidului la frontiera dintre SUA si Mexic, informeaza Mediafax . „Am stabilit ca decretarea urgentei nationale la frontiera sudica nu era justificata. De asemenea, am…

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- O delegație a Romaniei, condusa de ambasadorul Daniel Ionița și un secretar de stat din Ministerul Sanatații de la Bucuresti a discutat la Chișinau cu autoritațile din tara aspecte logistice si organizatorice legate de vaccinarea anti COVID-19.

- Un tribunal federal american din Texas a blocat marti decizia administratiei presedintelui democrat Joe Biden de a suspenda timp de 100 de zile deportarile de imigranti aflați in situație ilegala pe teritoriul SUA, informeaza France Presse, citata de Agerpres . Judecatorul Drew Tipton, sesizat in regim…