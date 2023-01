Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a discuțiilor se va concentra asupra modului in care o noua moneda, pe care Brazilia sugereaza sa o numeasca „sur” (sud), ar putea stimula comerțul regional și ar putea reduce dependența de dolarul american, au declarat surse Financial Times. La inceput, noua moneda ar urma sa circule in…

- Brazilia și Argentina - cele mai mari doua economii din America de Sud - dezvolta un plan pentru a crea o moneda comuna numita Sur (literalmente - „Sud”). Daca alte țari din regiune i se alatura, va insemna apariția celui de-al doilea cel mai mare bloc valutar din lume, dupa Zona Euro.Acest…

- Judecatorul Curții Supreme Alexandre de Moraes a ordonat, de asemenea, platformelor de socializare Facebook, Twitter și TikTok sa blocheze propaganda care instiga la lovitura de stat, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Autoritațile braziliene au inceput sa investigheze cel mai grav atac asupra instituțiilor…

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat duminica invadarea sediilor puterii la Brasilia de catre "vandali fascisti" si a decretat o "interventie federala" a fortelor de ordine pentru a restabili securitatea capitalei tarii, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Ii vom gasi pe toti si…

- Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a afirmat ca a avut marti o discutie cu seful statului rus, Vladimir Putin, in care a fost abordata 'intarirea legaturilor' intre tarile lor, informeaza Reuters si AFP.

- Consilierul pentru securitate naționala al SUA, Jake Sullivan, s-a intalnit luni cu președintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva și a discutat cu acesta despre consolidarea democrației in cele doua Americi, combaterea modificarilor climatice și situațiile din Haiti și Venezuela, a declarat…

- Președintele brazilian in exercițiu Jair Bolsonaro a declarat marți, ca va „respecta” Constituția țarii, in primul sau discurs dupa infrangerea electorala suferita in fata liderului de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, caruia nu i-a recunoscut totuși victoria.

- Presedintele in functie al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, se va adresa natiunii si nu va contesta rezultatul scrutinului prezidential, castigat la limita de Luiz Inacio Lula da Silva, un politician de stanga, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…