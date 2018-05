Afla totul despre cosmarul succesului sau depresia celor puternici Fericirea pare legata de putere si bani. Senzatia este ca, odata ce ai o afacere infloritoare, o cariera stralucita si o familie, viata devine un vis frumos ce poate fi savurat pe indelete.



Asa sa fie, oare? Din pacate, foarte multi dintre cei care au deja aceste realizari spun ca nu. Si nu inteleg unde gresesc, de ce au muncit atat de mult pentru ceea ce au iar acum nu mai reusesc sa se bucure de viata.



Din perspectiva psihologica, sunt cateva elemente ce impiedica o persoana realizata sa se bucure de viata, cum ar putea fi:



1. Uzura. Anii de munca, sacrificiile facute… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

