Afla ce reprezinta semnele de circulatie din parcarile din Otopeni! Oriunde am calatori, exista semne de circulatie care ne ghideaza, ne indica directia sau ne semnaleaza posibilele restrictii. In parcarile din marile orase, cele din centrele comerciale, dar si cele de langa aeroporturi, semnalizarea rutiera este esentiala pentru a asigura o circulatie fluida si pentru a evita incidentele nedorite. Oriunde am calatori, exista semne de circulatie care ne ghideaza, ne indica directia sau ne semnaleaza posibilele restrictii. In parcarile din marile orase, cele din centrele comerciale, dar si cele de langa aeroporturi, semnalizarea rutiera este esentiala pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a susținut o conferința de presa, la intoarcere delegației „tricolore” din Ungaria, acolo s-a jucat meciul cu Israel. Șeful FRF, singurul care a vorbit in salonul oficial al aeroportului Otopeni. a vorbit despre meciul cu Elveția, ultimul din…

- VIDEO ȘTIREA TA| La un pas de ACCIDENT, in Cugir: Un taximetrist „kamikaze” a ignorat semnul orice regula de circulație VIDEO ȘTIREA TA| La un pas de ACCIDENT, in Cugir: Un taximetrist „kamikaze” a ignorat semnul orice regula de circulație Un cugirean s-a aflat la un pas de a accident, intr-o intersecție…

- Semnul zodiacal pe care fiecare persoana il are poate spune foarte multe lucruri despre noi. Spre exemplu, exista mai multe zodii care sunt fericite in mare parte a timpului. Starea lor de voie buna este molipsitoare. Astfel, oricat de proasta ar fi ziua ta, aceste zodii ți-ar putea ridica moralul.…

- Cazul a fost prezentat de Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari, pe pagina de Facebook, Comisarul-șef Ionuț Podar a primit mulțumiri pentru intervenția prompta de la soțul femeii care a facut stop cardiac la volan.Ionuț Podar era, luni, 10 august, in timpul procesului de examinare,…

- Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se face vineri dimineața, 22 septembrie, in sistem pendula intre stațiile Basarab 2 - Grivița și Grivița - Straulești, dupa ce un tren s-a defectat in apropierea stației Gara de Nord, anunța Metrorex.Trenul s-a defectat in jurul orei 7.05 langa Gara de…

- Direcția regionala de drumuri și poduri Cluj anunța șoferii cu privire la mai multe restricții de circulație care se instaureaza pe Austostrada A3 incepand de astazi, 21 septembrie 2023. Mai exact, incepand cu ora 12:00 și pana pe 30 septembrie 2023, se instituie restricții pe A3, km 55+061 – km 55+150,…

- Amenzile pentru incalcarea regulilor de circulație au crescut simțitor in ultimii ani, prin urmare șoferii trebuie sa știe semnificația semnelor de rutiere, pentru a nu avea de suferit financiar. Este important sa cunoști ca exista un anumit indicatorde circulație care, daca este ignorat, te poate…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Țagu. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar una dintre ele a ajuns pe marginea drumului, unde a lovit un barbat care se deplasa pe langa o bicicleta. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in localitatea Țagu (comuna Budești).…