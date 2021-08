Afganistan: Talibanii, noul suflu inspirator al jihadismului mondial (comentariu AFP) Victoria talibanilor in Afganistan risca sa le insufle optimism jihadistilor din alte parti ale lumii, incurajati de noua infrangere a unei puteri straine si de triumful strategiei bazate pe negociere si rabdare, noteaza joi AFP intr-un comentariu. La nivel mondial, luptatorii miscarii jihado-salafiste, majoritatea lor afiliati Al-Qaida sau gruparii rivale Stat islamic (SI), constata, cu siguranta, reusita 'studentilor la religie' afgani, reveniti la putere la Kabul dupa doua decenii de cand au fost alungati. 'Aceasta le da jihadistilor un elan formidabil. Ii face sa creada ca pot… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va colabora cu regimul taliban instalat la Kabul pentru a preveni o catastrofa umanitara si migratorie. Inaltul reprezentant al UE, Josep Borell, a anuntat la finalul unei videoconferinte extraordinare cu ministrii de externe din Uniune ca blocul comunitar va avea discutii cu talibanii,…

- UE „va trebui sa discute” cu talibanii „cat de curand va fi necesar” pentru ca acestia „au castigat razboiul” in Afganistan, dar fara ca asta sa implice recunoasterea oficiala a noului regim in perioada imediata, a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene, relateaza AFP. „Talibanii au castigat…

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, a anuntat ca UE „va trebui sa discute” cu talibanii „cat de curand va fi necesar” pentru ca acestia „au castigat razboiul” in Afganistan. Oficialul a precizat ca acest lucru nu trebuie sa implice recunoasterea oficiala a noului regim in perioada imediata, informeaza…

- Rusia, care sustine un dialog interafgan in Afganistan "cu participarea tuturor fortelor politice, etnice si confesionale" ale tarii, a apreciat marti ca dupa victoria lor militara talibanii emit semnale pozitive in materie de libertati si impartirea puterii, informeaza AFP. "Faptul ca talibanii…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Purtatorul de cuvânt al biroului politic al talibanilor, Mohammad Naeem, a declarat duminica pentru postul de televiziune Al-Jazeera ca razboiul s-a încheiat în Afganistan si ca tipul de guvernare si forma regimului vor fi clare în curând.„Asiguram pe toata…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Talibanii au declarat pentru BBC ca soldatii straini ramasi in Afganistan dupa luna septembrie vor fi considerati forte cotropitoare. Misiunea NATO, care a durat 20 de ani, este aproape de final. Dar exista informatii potrivit carora aproximativ 1.000 de militari vor ramane in tara pentru a proteja…