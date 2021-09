Restricțiile care vizeaza femeile s-au inmulțit in ultimele saptamani in Afganistan, in ciuda declarațiilor noului regim de la Kabul. In timp ce baieților li s-a permis sa se intoarca, sambata, in salile de clasa din Afganistan, fetele sunt inca in afara școlii. Promisiuni, deocamdata Confruntați cu ingrijorarea provocata de aceasta decizie, talibanii au cautat sa […] The post Afganistan. Talibanii le promit fetelor ca se pot intoarce la școala „cat mai curand posibil” first appeared on Ziarul National .