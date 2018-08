Talibanii au intrat vineri in orasul Ghazni, capitala provinciei cu acelasi nume, la mai putin de 200 de kilometri sud de Kabul, unde luptele continua, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. Potrivit sefului politiei locale, Farid Ahmad Marshal, contactat de AFP, ''luptatorii talibani au lansat atacul ieri (joi) in jurul orei 23.00 atacand barajele de securitate care inconjoara orasul. Luptele continua cu fortele de securitate. Ghazni este cea de-a doua capitala provinciala care este preluata de talibani in mai putin de trei luni dupa Farah (vest), pe 15 mai, dar care a fost recuperata…