Afganistan: Statul Islamic revendică atacuri împotriva talibanilor la Jalalabad (organ de propagandă) Gruparea jihadista Statul Islamic in Afganistan (SI-K) a revendicat atacuri comise sambata si duminica impotriva talibanilor in orasul afgan Jalalabad, potrivit organului sau de propaganda Amaq, citat de AFP.



Aceasta a afirmat in doua comunicate ca este autoarea a "trei atentate cu bomba distincte" care au vizat trei "vehicule ale talibanilor" sambata la Jalalabad, iar apoi un alt "atac cu bomba" duminica impotriva "unui vehicul al talibanilor" in acest mare oras din estul Afganistanului.



Jalalabad este capitala provinciei Nangarhar, principalul bastion al gruparii Statul

Sursa articol si foto: agerpres.ro

