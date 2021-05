Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP. Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…

- Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in Afganistan in explozia unei bombe artizanale care a lovit un microbuz ce transporta profesori ai unei universitati in provincia nordica Parwan, a comunicat sambata Ministerul de Interne, transmite dpa. Alte 11 persoane au fost ranite in explozie, care…

- Cel putin doi soldati afgani au fost ucisi si alti 18 raniti intr-o explozie dintr-o baza militara care este situata pe aerodromul din Bagram din provincia Parwan, au anuntat sambata oficiali afgani, relateaza dpa. Doi oficiali locali afgani au declarat pentru dpa ca o bomba a fost detonata…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs vineri seara in Afganistan, anunta autoritatile locale, conform site-ului ToloNews.com. Un vehicul-capcana a explodat in fata unui motel din oraselul Pul-e-Alam, situat la circa 60…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…