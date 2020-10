Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc sambata seara in orașul Nasaud, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc pe bulevardul Granicerilor din orașul Nasaud. In accident au fost implicate doua…

- Inca doi militari romani ce au facut parte din echipajul afectat de explozia de miercuri, din Afganistan, au fost transferati la un spital militar, pentru investigatii suplimentare, arata MApN.Potrivit sursei citate, in urma evaluarilor medicale complexe desfasurate la Spitalul ROL-2 din Baza…

- Doi militari din cadrul Batalionului 191 Protecția Forței „Golden Lions” au fost raniți miercuri, 21 octombrie, in Afganistan, in jurul orei 19:32, ora Romaniei, in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, anunța MApN. Militarii…

- Autoritatile din Azerbaidjan au anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca cel putin 12 civili au fost ucisi si peste 40 raniti in orasul Gandja, ca urmare a unor atacuri cu rachete, relateaza Reuters.

- In noaptea pe 11 octombrie, unul din cele mai mare orase din Azerbaidjan, Ganja, a fost supus focului de rachete de forțele armate armene. In urma atacului, 9 civili au fost uciși, 34 de persoane, inclusiv copii, au fost raniți, se anunța intr-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii…

- Conflictul militar dintre Armania și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins, iar cel puțin un elicopter azer a fost doborat in cea mai recenta confruntare dintre cele doua țari, informeaza BBC.

- Deficitul bugetar crește rapid. Diferența dintre venituri și cheltuieli a ajuns la aproape 50 de miliarde de lei dupa primele șapte luni ale anului. Asta inseamna 4,7 la suta din Produsul Intern Brut. Spre comparație, anul trecut deficitul bugetar a fost de 1,7 la suta din PIB. Creșterea deficitului…