Afganistan: Drapelul ambasadei americane la Kabul a fost retras Departamentul de Stat a anuntat ca drapelul american a fost retras luni de la ambasada SUA la Kabul, iar personalul se afla aproape in intregime la aeroport in asteptarea evacuarii, informeaza AFP.



Totodata, militarii americani vor prelua controlul traficului aerian la aeroport, conform sursei citate.



"In prezent implementam o serie de masuri in vederea securizarii aeroportului international Hamid Karzai pentru a permite plecarea in siguranta a personalului SUA si aliat din Afganistan cu zboruri civile si militare", se precizeaza intr-o declaratie comuna a Pentagonului

Sursa articol si foto: agerpres.ro

