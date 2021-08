Atacurile comise de gruparea Statul Islamic in Afganistan ar trebui sa inceteze odata cu plecarea trupelor americane din tara, iar, daca acest lucru nu se va intampla, noul guvern se va ocupa de aceasta organizatie, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al talibanilor, relateaza luni AFP.



Statul Islamic in Khorasan (SI-K), care comite de ani de zile atacuri criminale in Afganistan si Pakistan, a revendicat atacul comis joi in apropierea aeroportului din Kabul, unde se adunasera afganii care voiau sa plece din tara dupa venirea la putere a talibanilor pe 15 august.



