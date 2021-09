Afganistan așteaptă un nou guvern, femeile protestează pentru drepturile lor / Cum reacționează talibanii Talibanii urmeaza sa anunțe formarea noului lor guvern, care nu ar trebui sa includa femei, perspectiva împotriva careia zeci de femei afgane au protestat joi, ilustrând provocarile cu care se va confrunta puterea, scrie AFP.

Potrivit unor surse talibane, noii stapâni ai țarii ar putea anunța componența guvernului lor chiar dupa rugaciunea de vineri, la doar câteva zile dupa plecarea ultimelor trupe americane de luni și la sfârșitul unui razboi de 20 de ani.

Afganii și lumea așteapta cu nerabdare formarea acestui guvern, pe care talibanii l-au promis în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial taliban a declarat, intr-un interviu pentru BBC , ca femeile nu vor ocupa „posturi de varf” in noul guvern din Afganistan. Adjunctul șefului biroului politic taliban din Qatar a spus ca toate grupurile minoritare din Afganistan au dreptul sa fie reprezentate in guvern și ca toți membrii…

- Un rerpezentant al grupului talibanilor a oferit un interviu pentru BBC. Acesta a vorbit despre urmatorul guvern care va fi format. Liderul din Qatar a fost intrebat daca din acesta vor face parte și minoritați, dar mai ales femei. Adjunctul șefului biroului politic taliban din Qatar a spus ca toate…

- Femeile și fetele din Afganistan sunt tot mai înspaimântate dupa ce talibanii le-au spus sa ramâna în case fiindca nu sunt în siguranța în apropierea luptatorilor islamiști, relateaza CNN.Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuvânt al talibanilor, a declarat…

- Uniunea Europeana va coopera cu talibanii doar daca vor respecta drepturile fundamentale, inclusiv pe cele ale femeilor si vor impiedica folosirea teritoriului Afganistanului de catre teroristi, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, transmite Reuters.

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…

- Scriitorul afgan Khaled Hosseini, in varsta de 56 de ani, care locuiește in Statele Unite ale Americii, deplange situația in care se afla acum țara sa de origine. Cu inima franta, dupa cum insuși marturisește, autorul romanului „Vanatorii de zmeie” („The Kite Runner”) indeamna la solidaritate și critica…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Talibanii nu-și respecta promisiunea, și anume de a le permite femeilor sa munceasca. Talibanii le-au escortat la casele lor și le-au spus sa nu se întoarca la locul lor de munca. Aceștia le-au explicat ca barbații (rude) ar putea sa le ia locul, informeaza digi24.ro. Talibanii, care…