- Talibanii aflati la putere in Afganistan "vor trebui sa raspunda pentru actiunile lor in vederea combaterii terorismului si asigurarii drepturilor omului, in special ale femeilor", au afirmat liderii G7 intr-un comunicat comun dat publicitatii la finalul summitului lor virtual de marti, informeaza…

- Liderii G7 cer talibanilor, dupa preluarea puterii de catre acestia, "sa garanteze o evacuare sigura" pentru toti cei care vor sa paraseasca Afganistanul "pana pe 31 august si dincolo de aceasta data", a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, la finalul unui summit virtual al Grupului, informeaza…

- Presedintele american Joe Biden este presat sa extinda termenul limita pentru evacuarile din Afganistan dincolo de 31 august. Si premierul britanic Boris Johnson cere mentinerea trupelor americane pe aeroportul din Kabul si luna viitoare, dar talibanii ameninta ca “vor fi consecinte”. In haosul din…

- Franta considera ca este nevoie de mai mult timp, dupa termenul limita de 31 august, pentru a duce la bun sfarsit evacuarile persoanelor cu risc din Afganistan, dupa preluarea puterii de catre talibani, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters si AFP. "Suntem…

- Franta considera ca este necesara prelungirea dupa data de 31 august a operatiunilor de evacuare din Afganistan, afirma ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, exprimand preocupare privind termenul-limita stabilit de Statele Unite, noteaza Mediafax "Suntem preocupati de termenul-limita…

- Franța și Danemarca au anunțat joi ca au suspendat în iulie deportarile migranților afgani care nu au solicitat azil, din cauza luptelor dintre talibani și forțele pro-guvernamentale, potrivit AFP."Având în vedere deteriorarea situației de securitate din Afganistan, Franța…

- Armata SUA a parasit baza aeriana Bagram in timpul nopții, fara sa anunțe partea afgana, a declarat noul comandat a ceea ce a fost candva cea mai mare fortareata militara a fortelor internationale din Afganistan.

- Gheorghe Hagi a declarat, vineri seara, ca ii place foarte mult nationala Angliei, care va fi prezenta la Campionatul European de fotbal. "Un Campionat European inseamna un nivel maxim, e fantastic sa joc pentru tara ta, e adrenalina pura. Acum totul este diferit, mai dinamic, totul e deschis.…