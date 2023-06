Afacere scandaloasă cu certificatele de moștenitor! DNA a arestat doi notari Doua femei notar din București, aflate deja in arest, au fost trimise in judecata pentru eliberarea a zeci de certificate de moștenitor pentru bani. Alaturi de ele au fost trimise in judecata alte 9 persoane. DNA informeaza ca i-a trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Lidia Simona Seceleanu, notar public, acuzata de luare de mita, fals intelectual, comis in forma simpla și continuata (6 fapte), instigare la fals material in inscrisuri oficiale, instigare la uz de fals și abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, comis in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

