Solistul trupei rock Aerosmith, Steven Tyler, sufera de probleme grave la corzile vocale și a fost obligat sa-și amane șase concerte din cadrul turului de adio al trupei. „Sunt devastat sa va anunț ca am primit ordine stricte de la medic sa nu mai cant pentru urmatoarele 30 de zile. Am suferit rani la corzile […] Articolul Aerosmith iși amana concertele. Solistul Steven Tyler a fost diagnosticat cu sangerari la corzile vocale