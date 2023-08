Aeroportul Internațional Chișinău trebuie să aparțină statului - sondaj Aeroportul Internațional Chișinau trebuie sa aparțina statului, cel puțini asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Noi.md Dupa ce in presa au aparut informații despre o posibila concesionare noua a Aeroportului Chișinau, redacția Noi.md a hotarit sa inrebe cititorii sai. Ar trebui sa fie concesionat din nou Aeroportul Internațional Chișinau? 65,2% din cititori au raspuns: Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a treia zi de verificari in centrele de ingrijire și asistența sociala neregulile depistate sunt mai degraba la unitațile de stat, decat in cele private. La Centrul de Ingrijire a Persoanelor Varstnice de la Leorda, aflat in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Comisia Europeana (CE) a publicat astazi cel de-al patrulea sau raport privind statul de drept in fiecare dintre tarile membre, indicind ca 65% dintre recomandarile facute anul trecut au fost satisfacute integral sau partial. Raportul de miercuri include o comunicare care examineaza situatia in UE ca…

- ”Sarbatorim astazi, 26 iunie, Ziua Drapelului National, dedicata acestui important insemn al tarii noastre, care, de-a lungul istoriei, ne-a insotit in momentele de rascruce si a reprezentat simbolul sub faldurile caruia Romania a devenit un stat modern, independent, national, suveran, unitar si indivizibil.…

- Ministrul propus la Energie, Sebastian Burduja (PNL), a declarat, miercuri, la audierea in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului, ca listarea Hidroelectrica este o masura buna si “nu inseamna ca ne vindem tara”, ci ca li se da romanilor posibilitatea sa investeasca in companiile strategice…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si opt au fost ranite duminica, 4 mai, dupa ce trei barbati au deschis focul la Guayaquil, unul dintre orasele cele mai afectate de criminalitate si traficul de droguri din Ecuador, a anuntat politia, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un comentariu, dupa ce Consiliul UE a anunțat sancționarea a cinci persoane care amenința stabilitatea și securitatea țarii noastre, patru dintre care sunt cetațeni ai Republicii Moldova. „Acești oameni certați cu legea au tradat și continua sa tradeze interesul…

- Valentin Ștefan, liberalul care conduce interimar Poșta Romana, a susținut marți ca operatorul național poștal nu a primit niciodata ajutor de stat și ca cele peste 150 milioane lei virate companiei in 2018 a fost o capitalizare fireasca.

- Fetele sub 18 ani, victimele violurilor și femeile sarace vor putea face avort pe banii statului. Așa prevede un proiect de lege care mai precizeaza ca daca un medic nu vrea sa faca avortul, el trebuie sa se asigure ca viața sau sanatatea gravidei nu sunt puse in pericol.