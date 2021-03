Aeroportul Internațional Brașov a mai depășit o etapă - este gata construcția terminalului Lucrarile la terminalul Aeroportului International Brasov - Ghimbav s-au terminat, iar finisajele interioare sunt în stadiu final de executie. S-a lucrat intens în ultimul an, iar autoritațile spera ca aeroportul poate fi funcțional de la finalul acestui an, deși cu pandemie foarte multe lucruri sunt incerte. Se poarta discuții cu mai multe companii pentru concesionarea si operarea aeroportului de la Ghimbav.



