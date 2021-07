Aer condiţionat natural. Copiii la scăldătoarea urieşilor de la Mada E miezul vacantei scolare si tara clocoteste sub codurile de canicula. In orase, asfaltul arde si, prin parcuri, orice bancuta la umbra copacilor este atent vanata. Strandurile sunt supraaglomerate, iar piscinele sunt la mare cautare. In tot acest timp, natura are oferte spectaculoase: potecile de munte, lacurile si ape repezi in zona montana, pesteri, canioane sau chei unde temperatura scade simtitor fata de clocotul oraselor. Un altfel de aer sanatos, ozonat si conditionat de paduri si altitudine. Deva, 33 de grade si alertele meteo se actualizeaza mereu. cu fiecare minut, evadarea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

