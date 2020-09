Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a precizat ca pentru alegerile parlamentare din acest an s-au inscris pentru votul prin corespondenta 3.032 de romani din afara tarii, in timp ce pentru votul la sectie s-au inregistrat 1.059 de cetateni romani din diaspora. "Autoritatea Electorala Permanenta…

- Klaus Iohannis a lansat miercuri un apel catre romani, in contextul apropierii deschiderii scolilor, sa respecte in continuare masurile anti-COVID. Presedintele a facut apel si la medici sa continue lupta in spitale. „Fac un nou apel: Dragi romani, continuati sa fiti responsabili” Virusul,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana joi, 2.000 de cetateni romani cu drept de vot din afara tarii s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, dintre acestia 1.393 optand pentru votul prin corespondenta, iar 607 pentru votul…

- Masura privind sprijinul acordat pentru instalarea tinerilor fermieri are 20 de milioane de euro pentru cetatenii romani din afara granitelor tarii, care se instaleaza pentru prima data ca sefi de exploatatie, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Astazi,…

- Romania trimite in misiuni si operatii in afara tarii, anul acesta, 2.669 de militari (forte dislocate si forte dislocabile la ordin - care se activeaza si se trimit in teatru de operatii la ordinul NATO si UE, aflate in asteptare pe teritoriul national).De asemenea, 791 de cadre ale Ministerului…