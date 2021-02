Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca, incepan de luni, pe documentele emise de catre institutie nu va mai fi aplicata stampila AEP, cu exceptia proiectelor de acte normative. Ordinul presedintelui AEP a fost emis in concordanta cu dispozitiile art. V alin. (2¹) si alin. (2²) din…

- Proiectele depuse prin intermediului inițiativei Buget Civil, inclusiv ediția 2021, trebuie sa conțina semnaturi de susținere din partea cetațenilor din sector, pentru a demonstra necesitatea și importanța inițiativelor inaintate. Potrivit Primariei capitalei, in cazul proiectelor mici, care sint estimate…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a decis, printr-un ordin, ca in MDLPA sa nu se mai foloseasca sigiliul sau stampila, certificarea autenticitatii si forta juridica a actelor fiind date de semnatura ministrului ori a persoanei competente. Potrivit…

- Proiectul de buget de stat pentru 2021 va fi finalizat luna aceasta pentru a intra in dezbatere in Parlament pe 4 februarie, a anunțat premierul Florin Cițu. Pana atunci vor fi finalizate analize pentru fiecare minister și pentru proiectele pe care acestea le au pentru 2021. Florin Cițu a declarat ca…

- „Am inceput pregatirea pentru bugetul pentru anul 2021. Am facut o solicitare fiecarui minister, o nota prin care a cerut o analiza a actelor normative in vigoare dar care au impact bugetar dar nu pot fi instituite in 2021 si alte acte normative in vigoare care nu pot fi puse in aplicare din cauza unor…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| 17 decembrie – termenul limita pentru depunerea proiectelor pentru realizarea de noi rețele de gaze, finanțate din fonduri europene Apelul de depunere a proiectelor in cadrul programului care finanțeaza construirea de noi rețele de gaze naturale, cu o valoare totala…