Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, toate informatiile legate de desfasurarea alegerilor locale partiale pot…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca sambata va incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Aceasta se va incheia sambata, 26 iunie, la ora 7.00, potrivit news.ro. AEP reaminteste „ca regulile privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a publicat Registrul sectiilor de votare continand delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare din tara. Mentionam ca acesta include extrasul privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare organizate cu ocazia scrutinului…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca a elaborat, aprobat si publicat in Monitorul Oficial hotararea privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, actul normativ…

- Faptul ca protesteaza impotriva finanțarii publice a gruparilor politice și depun inițiative legislative in acest sens nu-i impiedica pe liderii Alianței pentru Unirea Romanilor sa solicite și sa primeasca inca aproape 1,1 milioane lei de la bugetul de stat. Mai exact este vorba de 1,07 milioane lei,…

- A fost aprobata, in sedinta de Guvern, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prin care se introduce posibilitatea aplicarii sanctiunii complementare a inchiderii temporare a activitatii operatorilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza care este valoarea subvențiilor virate de AEP in contul fiecarui partid politic in luna aprilie 2021. In urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și ale Normelor metodologice de aplicare…

- Televiziunea Romana va avea un președinte al Consiliului de Administrație și un director general, au decis liderii coaliției de guvernare, potrivit unor surse politice. „Se separa funcțiile la TVR, de președinte al CA (Consiliul de Administrație – n.r.) și director general. Urmeaza sa fie stabilite…