- Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat duminica, într-o conferinșa de presa, ca partidul sau va depune o noua moțiune de cenzura împotriva guvernului Orban daca acesta nu va dubla alocațiile pentru copii și nu va mari pensiile.Romașcanu a facut referire și…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, a iesit din spital dupa ce si-a revenit de pe urma infectiei cu noul coronavirus, a transmis luni agentia Interfax, preluata de DPA. Peskov, in varsta de 52 de ani, a dezvaluit in urma cu doua saptamani ca urma un…

- O angajata a Primariei municipiului Bistrita, de la Taxe si Impozite, a fost diagnosticata cu COVID-19, iar imobilul a fost inchis, vineri, in vederea unei dezinfectari generale, anunta purtatorul de cuvant al institutiei, Mihai Rusti."Confirmarea i-a venit aseara, iar in aceasta dimineata colega mea…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus si in prezent urmeaza tratament in spital, relateaza AFP si Reuters.

- Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin a criticat miercuri ''lipsa de masuri de carantina pentru coronavirus'' din statul vecin Belarus, exprimandu-si ingrijorarea pentru aceasta situatie, relateaza DPA. In timp ce Rusia a impus masuri de izolare in cea…

- Cartierul Posta din municipiul Buzau, cu o populatie de circa 2.000 de locuitori, a intrat in carantina pentru 14 zile dupa ce, duminica, au fost confirmate 19 cazuri de imbolnavire cu COVID-19, a anuntat, luni dimineata, Prefectura. „Institutia Prefectului a luat decizia instituirii carantinei timp…

- Premierul Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a iesit joi de la terapie intensiva, unde fusese transferat luni seara, si ramane spitalizat, relateaza AFP.''Premierul a fost transferat de la terapie intensiva spre o alta sectie a spitalului, unde va fi monitorizat indeaproape in cursul…

- Șoferul care a adus in țara sicriul cu femeia de 80 de ani din orașul Borșa, județul Maramureș, moarta in Italia in urma infectarii cu noul coronavirus, are dosar penal și a fost amendat cu 4.900 de lei pentru ca dupa ce a revenit in țara a refuzat, in prima faza, sa intre in carantina, potrivit hotnews.…