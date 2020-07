Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Haleș a trecut prin momente grele in urma cu mai mult timp. Vedeta urma sa aduca pe lume un copil, insa dintr-o cearta aprinsa aceasta a pierdut sarcina. Perioada de dupa a fost extrem de grea!

- Oana Carmaciu a nascut in urma cu o saptamana, insa, a facut public abia acum acest lucru. Actrița din serialul Sacrificiul a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Nașterea s-a desfașurat in cea mai mare discreție, astfel ca nimeni nu a știu de fericitul eveniment, pe care Oana Carmaciu, in varsta…

- O fata de 17 ani din Pitești a fost rapita de trei barbați, fiind urcatacu forța intr-o mașina, miercuri seara. Polițiștii au emis o alerta in sistemul„Alerta rapire copil” și o cauta acum pe minora.Fata se numește Diana Vilcea, are 17 ani, 1,65-1,70 inalțime, constitutieatletica, ochi caprui, par negru,…

- Digitalizarea invatamantul romanesc. Este promisiunea ministrului Educatiei care se teme ca virusul ne va afecta si in luna septembrie, iar scolile ar putea ramane inchise, potrivit observatornews.ro.Monica Anisie isi asuma ca toti elevii vor putea urma cursuri online. Atentie, toti! Indiferent…

- Potrivit IPJ Ialomita, autoturismul a fost depistat duminica pe o strada din orasul Tandarei. Cand au oprit masina, politistii au constatat ca la volan se afla un copil de 10 ani in timp ce tatal lui era pe scaunul din dreapta. Politistii din Tandarei au intocmit dosar penal pentru savarsirea…

- Doi copii traiesc o adevarata drama, dupa ce parinții lor au decis sa se desparta. Pe langa divorț, cei doi ieșeni lupta și pentru custodia celor doi minori. Magistrații au constatat ca cei doi adulți incearca sa ii manipuleze pe minori. Doi minori traiesc o drama, dupa ce parinții lor au decis sa se…

- Foto: Libertatea.ro Ziarul Libertatea publica povestea unui puști de 16 ani, din Crevedia, care a inceput sa-și construiasca o casa, Post-ul CREVEDIA: Povestea tulburatoare a unui copil care iși construiește o casa cu ajutorul a doi prieteni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Focarul de coronavirus de la maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara provoaca ”pagube colaterale”. Conform unei informații de ultima ora, in urma testarilor, au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID 19 și soții primelor patru asistente. Aceștia au fost contacți direcți…