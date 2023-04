ADRIANA CAZACU: „Asistenții virtuali sunt și ei oameni” Am intalnit-o pe Adriana Cazacu la etajul 12 al unei cladiri de birouri din nordul Capitalei. Diafana, blanda și plina de optimism, la un an dupa decizia de a face antreprenoriat. Office Sky și Fred Astaire Bucharest Dance Studio sunt cele doua businessuri spre care iși canalizeaza priceperea, alaturi, desigur, de misiunea sa de credința de la Fundația Renașterea. Am vorbit despre cariera, regasirea drumului, marea dragoste… – Ne aflam intr-o cladire inalta, de birouri. Sa fie acesta mediul in care planuiați sa ajungeți, inca de la primele ganduri pentru cariera?Primul gand a fost sa devin o mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

