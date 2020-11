Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Streinu-Cercel a facut declarații de ultima ora despre situația in care se afla Romania, in contextul pandemiei de coronavirus. Directorul Institutului Matei Bals considera ca pandemia este scapata de sub control, iar carantina impusa de autoritati nu are nicio eficienta.

- Cercetatorul Octavian Jurma acuza Guvernul ca schimba din pix datele despre evoluția epidemiei de coronavirus. „Sa pretinzi ca ești pe cale sa cobori sub 3 la mie cand ai depasit 11 la mie este peste rabdarea mea de revoltator și sfidator”, afirma acesta, oferind cazul județului Ilfov. „Nu ne mai…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 a scazut, sambata, in judetul Timis pentru prima data in ultimele saptamani, sub 5 la mia de locuitori, fiind de 4,92, in timp ce in Timisoara a ajuns la 6,39, fata de 6,97 cat arata raportarea precedenta, potrivit Prefecturii Timis. Citește și: Olanda se opune…

- Guvernul Orban a adoptat, vineri, o Hotarare prin care acorda 231,9 milioane de lei din Fondul de Rezerva bugetara la dispoziția Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii Directiilor de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) aflate in subordinea Consiliilor Judetene.…

- Este o situație foarte grava la Spitalul ”Matei Balș” din Capitala. Conform Antena 3, in prezent s-a depașit cu 24 de cazuri numarul limita de locuri la camera de garda. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, anunța ca slujbele de Craciun se pot desfașura atat in interiorul, cat și in afara bisericilor cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Tanase a mai spus ca autoritațile cauta soluții pentru respectarea masurilor anti-Covid. Citește…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa Guvernului pe tema numirilor politice nepotrivite. Premierul Ludovic Orban susține ca el este de acord cu Iohannis și va milita pentru o depolitizare a administrației. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen,…

- Mai multe state europene anunța creșteri ale cazurilor noi de coronavirus și experții vorbesc de intrarea in al doilea val al pandemiei. Doctorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, vorbește despre evoluția infectarilor cu coronavirus in Romania și in Europa,…