- Adrian Oros a anuntat marti dimineata ca isi va depune demisia din functia de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precizand ca ‘pentru premierul Florin Citu, agricultura si industria alimentara nu au fost niciodata prioritati’. ‘Azi imi voi depune demisia din functia de Ministru al Agriculturii…

- Modul in care trec mereu sub radar rezultatele mediocre ale ministrului Agriculturii, Adrian Oros, arata ca prezența sa decorativa in fruntea instituției are alte explicații decat cele legate de interesul național.

- Comportamentul de consum al romanilor s-a schimbat, in ultima perioada, si acestia incep sa consume mai multa carne de vita si de oaie, a scris joi, pe Facebook, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Consumul de carne de vita romaneasca este incurajat prin organizarea…

- Asociația Forța Fermierilor susține ca este nevoie de un nou ministru al Agriculturii deoarece fermierii nu mai au incredere in actualul ministru. Solicitarea este adresata premierului Florin Cițu și președintelui PNL Ludovic Orban. Asociația Forța Fermierilor considera ca prioritatea acestui…