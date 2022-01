Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare chiar in prima zi din Noul An in familia lui Adrian Mutu! Soția sa, Sandra Mutu iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar antrenorul a luat-o prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dupa ce i-a compus un frumos mesaj de dragoste cu ocazia zilei sale de naștere. Adrian…

- Este dubla sarbatoare in familia lui Mihai Petre! Soția sa, Elwira Petre iși sarbatorește astazi ziua de naștere, dar și ziua in care a spus marele "DA" in fața partenerului ei de viața. Caștigatoarea competiției Asia Express implinește astazi varsta de 40 de ani, iar soțul ei i-a facut o urare speciala…

- Zi mare in familia Buble! Estera, sora celebrei cantarețe Lidia Buble, iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Șatena a fost asaltata cu mesaje și urari de ”La mulți ani!”, insa, cu siguranța, cele mai frumoase și speciale au venit din partea surorii sale, cu care a și concurat la Asia Express, pe…

- Astazi e o zi foarte importanta pentru Bianca Dragușanu. Mama vedetei iși sarbatorește ziua de naștere, iar diva i-a facut o frumoasa urare pe contul sau de Instagram. Ce i-a transmis vedeta.

- Sarbatoare mare in familia Buble! Astazi, Lorena, sora cea mica a Lidiei Buble, iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care artista nu a putut ezita și i-a compus un mesaj plin de dragoste, care i-a emoționat foarte tare pe fani. Fara a ezita, frumoasa blondina și-a expus toata dragostea pe…

- Zi mare in familia juratului de la Chefi la cuțite! Soția lui, Cristina Sima Dumitrescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu toții știu ca cei doi au o relație de dragoste cat se poate de speciala și impresionanta, așa ca Florin Dumitrescu a surprins-o pe soția sa cu o urare de proporții.

- Zi mare in familia lui Liviu Teodorescu! Astazi, frumoasa lui soție, Iulia Iacob, iși sarbatorește ziua de naștere. Blondina a fost asaltata cu o mulțime de mesaje de felicitari din partea internauților, insa și artistul a postat cateva fotografii de colecție cu ei pe rețellee de socializare. Iata cați…

- A fost zi de sarbatoare in familia lui Adrian Minune. Soția manelistului, Cati, a implinit frumoasa varsta de 46 de ani și, bineințeles, partenerul ei de viața nu a putut trece cu vederea o zi atat de importanta și a organizat o petrecere de zile mari chiar la ei acasa. Iata cum a fost sarbatorita Cati!