- Adrian Mutu a ajuns cu tatal sau la spitalul Floreasca din Capitala in aceasta dupa-amiaza. Spiridon Mutu are probleme de sanatate, iar pentru acest moment nu se știe exact ce simptome are.

- Probleme pentru Adrian Mutu. Cand credea ca lucrurile se linistesc pentru el si familia sa, iata ca noi probleme bat la usa. Fostul international trebuie sa scoata o suma imensa din buzunar, dupa ce a fost executat silit.

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț. Accidentul s-a petrecut pe Autostrada A1, la km 32. Din primele informații,…

- Adrian Mutu a lasat-o acasa pe lui soția sa și a iesit cu amicii sai la un sprit. "Briliantul" a mers la un celebru restaurant de lux din zona Herastrau, iar acolo, impreuna cu cativa prieteni apropiati, s-au cinstit cum au putut ei mai bine, pana pe la 4 dimineata! Adrian Mutu, despre afectiunea…

- Probleme de sanatate pentru un mare actor roman! Vorbim despre Jean Paler, despre care jurnalistii de la Spynews scriu ca a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Potrivit acestora, starea de sanatate a artistului este fragila. Citeste si: Avertisment extrem de DUR al unui miliardar:…

- Afacerile lui Mutu la Dinamo. Cum s-a salvat financiar ”Briliantul”, dupa combinații la Dinamo. Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, declarase recent, la interviurile Libertatea Live, referindu-se la angajarea fostului fotbalist la FRF, ca manager sportiv, ca ” Mutu a ajuns in sapa de lemn! Ca sa supraviețuiești,…