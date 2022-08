Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Niculescu are mare grija de soția sa, mai ales dupa ce petrec in cluburile de fițe. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi chiar in timp ce se indreptau spre mașina, dupa ce au plecat de la o petrecere de fițe de pe litoralul romanesc.

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta imagini exclusive cu Honorius Prigoana și partenera lui de viața, dupa ce au devenit parinți. Stați sa vedeți ce tatic grijuliu este fiul cel mare al lui Silviu Prigoana! Diana, soția lui Honorius Prigoana, a intenționat sa mearga…

- In familia lui Valentin Costache, el comanda, iar soția platește. Daca va așteptați ca fotbalistul roman, care joaca pe post de extrema la Rapid București in Liga I, sa fie cel care ”decarteaza” o ieșire in oraș, va inșelați. In ce ipostaze au fost surprinși cei doi de paparazzii celui mai tare site…

- S-au at startul petrecerilor pe litoral. Vara este la jumatate, iar petrecerile sunt in toi pe litoralul romanesc. Vedetele petrec acre mai de care pe plaje sau cluburi de fițe și se etaleaza pe rețelele de socializare. In acest weekend s-a organizat o petrecere de pomina in cea mai luxoasa stațiune…

- De ultima fița de pe litoral, in materie de de servit sampania, s-a bucurat și Adrian Mutu. In acest weekend, la Mamaia, a avut loc o petrecere inedita. Evenimentul s-a organizat intr-un cort, pe șantierul unui bloc de locuințe.La petrecere a participat și Adrian Mutu, alaturi de soția lui, Sandra.…

- Adrian Mutu (43 de ani) a trecut prin doua divorțuri, cel cu Alexandra Dinu, in 2003, și de Consuelo Matos, care a avut loc in 2013. In prezent, „Briliantul” este casatorit cu Sandra. In premiera, Mutu a dezvaluit motivul surprinzator pentru care a rupt relația cu Consuelo. De 3 ori a fost casatorit…

- Dupa ani de zile in care a impresionat publicul de pe teren, ieri, Adrian Mutu s-a retras oficial din fotbal. Jucatorul a intrat ieri pentru ultima oara pe teren, la meciul dintre Romania și echipa World Stars, formata din jucatori de renume. Momentul a fost unul foarte emoționant.

- Numeroase legende ale fotbalului din Romania, dar și din restul Europei, au participat duminica, in fața a 20.000 de spectatori, la meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Partida de pe Cluj Arena, din cadrul evenimentului Sports Festival, s-a terminat la egalitate, scor 3-3.